В Японии отменили угрозу цунами

Японское национальное метеорологическое управление отменило предупреждение об угрозе цунами, введенное в некоторых частях страны в связи с землетрясением у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщает «Интерфакс».

Утром 3 апреля жителей островов, входящих в префектуру Окинава, предупредили об опасности цунами. В том числе о возможной угрозе оповестили людей, находящихся на островах Яэяма и Мияко.

При этом власти все еще призывают граждан соблюдать осторожность. Это связано с опасностью изменения текущего уровня прилива, уточняется в материале.

Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения у восточного побережья Тайваня составила 7,5. Позже метеорологи пересмотрели оценку магнитуды подземных толчков, повысив ее до 7,7.

По данным телеканала NHK, после землетрясения цунами высотой 0,3 метра достигло побережья японского острова Ёнагуни. Позже аналогичная ситуация произошла на острове Исигаки, однако высота волны не уточнялась.

Более того, из-за угрозы цунами руководство аэропорта Наха в главном городе префектуры Окинава приняло решение приостановить вылет и посадку самолетов. Тогда же всех людей, которые находились в здании, эвакуировали на третий этаж.

Ранее пожарные службы назвали предварительное число пострадавших при землетрясении у побережья Тайваня.