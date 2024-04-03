Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Японии отменили угрозу цунами

Метеорологи отменили угрозу цунами на островах в префектуре Окинава

close
100%
Reuters

Японское национальное метеорологическое управление отменило предупреждение об угрозе цунами, введенное в некоторых частях страны в связи с землетрясением у восточного побережья Тайваня. Об этом сообщает «Интерфакс».

Утром 3 апреля жителей островов, входящих в префектуру Окинава, предупредили об опасности цунами. В том числе о возможной угрозе оповестили людей, находящихся на островах Яэяма и Мияко.

При этом власти все еще призывают граждан соблюдать осторожность. Это связано с опасностью изменения текущего уровня прилива, уточняется в материале.

Изначально сообщалось, что магнитуда землетрясения у восточного побережья Тайваня составила 7,5. Позже метеорологи пересмотрели оценку магнитуды подземных толчков, повысив ее до 7,7.

По данным телеканала NHK, после землетрясения цунами высотой 0,3 метра достигло побережья японского острова Ёнагуни. Позже аналогичная ситуация произошла на острове Исигаки, однако высота волны не уточнялась.

Более того, из-за угрозы цунами руководство аэропорта Наха в главном городе префектуры Окинава приняло решение приостановить вылет и посадку самолетов. Тогда же всех людей, которые находились в здании, эвакуировали на третий этаж.

Ранее пожарные службы назвали предварительное число пострадавших при землетрясении у побережья Тайваня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами