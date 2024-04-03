К востоку от Тайваня произошли еще четыре землетрясения

Еще четыре повторных землетрясения магнитудой до 5,4 произошли к востоку от Тайваня. Об этом сообщается на сайте метеорологической службы острова.

До этого сообщалось о повторном землетрясении у восточного побережья Тайваня магнитудой 6,6.

В ночь на 3 апреля в юго-западном направлении от японского острова Окинава также произошло мощное землетрясение магнитудой 7,5.

2 апреля на севере главного японского острова Хонсю зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр сейсмического явления находился в префектуре Иватэ, очаг залегал на глубине 71 км. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Подземные толчки можно было ощутить в префектурах Акита, Аомори, Мияги, Фукусима, Ямагата и на Хоккайдо.

31 марта сообщалось о землетрясении магнитудой 4,2 в районе Каш турецкого города Анталья. Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 15 км.

Ранее в Греции произошло мощное землетрясение.