МВД Украины не планирует эвакуацию жителей Харькова

Министерство внутренних дел Украины в своем официальном Telegram-канале подтвердило, что нет оснований для эвакуации жителей Харькова и его окрестностей. Представители ведомства отметили, что информация, распространяемая в СМИ об этом, является ложной и направлена на создание дестабилизации.

«В украинском информационном пространстве появляются сообщения будто бы от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям о необходимости эвакуации из Харькова и его окрестностей из-за возможного окружения города (российскими войсками). МВД подчеркивает, что такие публикации являются враждебным информационным манипулированием с целью нарушения обстановки», — говорится в заявлении.

Министерство Украины призывает не верить ложным новостям и заверяет, что силы безопасности и обороны надежно удерживают свои позиции на всей линии фронта. Генерал Вооруженных сил Украины в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Сергей Кривонос заявил во вторник, что ситуация в окрестностях города Часов Яр на Артемовском направлении крайне сложная, и подчеркнул необходимость подготовки украинской армии к обороне Харькова.

Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев до этого заявлял, что украинские военные сосредоточили значительное количество западной техники под Харьковом, а также строят фортификационные сооружения на территории региона.

До этого полковник Матвийчук предположил, что активная фаза боев за Харьков уже началась.