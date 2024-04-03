Жителей ряда регионов РФ предупредили об аномальном похолодании

Аномально холодная погода с температурой воздуха ниже многолетних значений на 5–13°C ожидается в ближайшие дни в некоторых российских регионах. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

По словам эксперта, речь идет о ряде регионов Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. Кроме того, к холодам стоит подготовиться жителям Урала и Сибири.

«В Северо-Западном федеральном округе с 3 по 6 апреля аномально низкие температуры будут в Архангельской области, на 7–9°C температура будет ниже нормы и морозы будут достигать 20–21°C», — сказал метеоролог.

Он добавил, что в Ненецком автономном округе столбики термометров будут показывать от -17°C до -25°C. В Республике Коми, в свою очередь, температура воздуха также может опуститься до -25°C.

Жителей Мурманской области и Республики Карелия в период с 3 по 7 апреля ожидает похолодание до -23°C и -18°C соответственно. Отклонение от нормальных значений составит 6–11°C, добавил Вильфанд.

На Урале морозы прогнозируются в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Здесь температура воздуха в период с 3 по 6 апреля составит от -25°C до -28°C, что на 8–13°C ниже стандартных значений.

В Сибири с холодами столкнутся жители Иркутской области и полуострова Таймыр, где столбики термометров будут показывать -23°C и -32°C соответственно. Температура воздуха на севере Якутии, расположенной в Дальневосточном федеральном округе, опустится до -33°C. Как сказал синоптик, в этом регионе отклонение от нормы составит 5–9°C.

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