В ряде областей Украины прозвучала воздушная тревога

В пяти регионах Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены звучат в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

По данным карты, воздушная тревога действовала с 00:19 до 00:41 по мск.

В ночь на 2 апреля в подконтрольном украинским властям городе Запорожье произошли взрывы.

До этого армия России второй раз за день ударила по аэродрому в Кривом Роге на Украине.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские военные ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24.