Психолог объяснила, почему возникают ночные кошмары

Кошмар — это не просто тревожный или страшный сон. Он также вызывает резкое пробуждение. О том, откуда они берутся и как с ними справится, «Газете.Ru» рассказала психолог, декан Института новой психологии Анна Пестрякова.

По словам эксперта, наш мозг в течение дня получает много информации, постоянно что-то прогнозирует и моделирует ситуации. Некоторую долю от этих данных мы анализируем осознанно: например, когда читаем новости.

«А есть та информацию, которую мы анализируем незаметно для себя. Мозг постоянно обдумывает мимику, жесты, тембр голоса, запахи, чтобы понять, что за человек перед нами, к чему следует подготовиться, нет ли опасности. Это необходимо, чтобы максимально эффективно принимать решения», — объяснила психолог.

Во сне же мозг возвращается ко всей полученной информации. Она из краткосрочной памяти переходит в долгосрочную. Именно во время этого «возвращения» нам и снятся плохие сны.

«Например, днем вы посмотрели фильм про стихийное бедствие. И герой фильма показался похожим на вас. Тогда, когда вы ложитесь спать, мозг начинает обрабатывать эту информацию так, будто это не персонаж попадает в центр торнадо, а вы», — рассказала Пестрякова.

Кроме того, зачастую кошмары нам снятся тогда, когда мы подавляем негативные эмоции. В таком случае тревожные сны — ответная реакция на стресс.

«Причина может быть не такой очевидной и даже не связанной с вами. Например, ваша бабушка жила в блокадном Ленинграде. Вы слышали ее рассказы, знаете, как было тяжело ей и семье. И поэтому поездка в Санкт-Петербург подсознательно проассоциировалась с чем-то страшным. Поэтому вам и приснился кошмар. Особенно часто такое происходит с эмпатичными, тонко чувствующими людьми. Таким образом бессознательное пытается донести до сознания какую-то важную информацию», — отметила психолог.

Кошмары могут быть связаны и с физиологическими проблемами: апноэ, синдром беспокойных ног, различные нарушения сна. Также психолог упомянула, что их могут вызывать депрессия, посттравматический синдром, фобии и синдром хронической усталости.

Если вы подозреваете у себя какое-то физиологическое нарушение или же кошмары появились после приема лекарства, то обязательно обсудите это с лечащим врачом. То же касается повторяющихся кошмаров.

«Если же вы здоровы, не находитесь в состоянии стресса, то тогда обратите внимание на гигиену сна. Не забывайте про физическую активность, кардиотренировки и дневные прогулки. Старайтесь свести на минимум стресс и негативные эмоции. Избегайте людей, которые приносят вам только неприятные эмоции», — отметила психолог.

Кроме того, Петрякова предложила упражнение из майндпроцессинга, которое может помочь восстановить нормальный сон.

«Проанализируйте свои кошмары. Например, если вам снилось, что вы тонули, попробуйте найти, с чем у вас ассоциируется это состояние. Что означает для вас нехватка воздуха? Почему именно вода вызывает у вас ужас? Что может иметь в виду ваше бессознательное, когда оно транслирует эти образы», — объяснила она.

Также, по словам специалиста, будет полезно представить себе, какой у сна мог бы быть положительный конец. Так вы покажете психике, которая с помощью кошмара пытается переработать какие-то жизненные события, что есть выход, что есть люди, которые могут подстраховать, что вы можете со всем справиться.

Ранее врач рассказала, какие болезни вызывают храп.