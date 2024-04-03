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Большинство бизнесменов в РФ хотят видеть в своем окружении иностранных предпринимателей

Каждый четвертый предприниматель признался, что на его успех повлияло окружение

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Depositphotos

Большинство (62%) владельцев компаний в России уверены, что окружение играет ключевую роль в достижении успеха предпринимателями, свидетельствуют данные опроса, проведенного бизнес-клубом «Атланты», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Сегодня каждый третий из них целенаправленно работает над тем, чтоб сформировать вокруг себя «правильный» уровень контактов. Половина опрошенных предпринимателей (49%) в это вкладывают наличие в своем окружении потенциальных инвесторов, партнеров и людей, готовых профинансировать в их бизнес. И только каждый пятый готов инвестировать свое рабочее время в общение с другими ради поиска друзей (21%).

Инвестировать в социальный капитал владельцы компаний готовы ради повышения своего статуса и привлечения клиентов (20% и 18%), еще примерно столько же это делают ради развития своего бизнеса. Интересно, что только небольшая часть предпринимателей отметила, что для них важна возможность получить поддержку в сложный период и расширить кругозор благодаря общению с интересными людьми (14% и 10%).

Большинство опрошенных (65%) рассказали, что хотят видеть в своем окружении иностранных предпринимателей. Наиболее интересны российским бизнесменам сейчас коллеги из СНГ (25%), стран Азии (18%) и Европы (9%).

Примечательно, что при этом прилагать усилия для поддержания отношений со своими контактами готов лишь каждый второй предприниматель.

«Один из основных принципов построения социального капитала в том, что это не должно быть случайной активностью, социальный капитал — взаимный процесс, и важно также предложить свою помощь и поддержку другим. Будьте готовы выступать инициатором и предоставлять ценность взамен», — прокомментировал Михаил Воронин, основатель бизнес-клуба «Атланты».

Чаще всего (34%) предприниматели знакомятся с новыми людьми в неформальной обстановке, каждый пятый — на деловых мероприятиях; 15% расширяют круг контактов через социальные сети, а каждый десятый — в бизнес-клубах.

Ранее была названа сумма, необходимая студентам Москвы и Петербурга для счастья.

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