В Воронежской области пьяная женщина избила полицейского совком и сорвала погон

В Воронежской области 32-летнюю женщину подозревают в нападении на полицейского. Об этом сообщает Нововоронежский городской суд региона.

Инцидент произошел в Нововоронеже. Сотрудники МВД получили сообщение о том, что местная жительница избивает несовершеннолетнюю дочь и поехали на вызов, чтобы проверить условия проживания девочки.

По версии правоохранителей, когда полицейские приехали на место, мать семьи была в состоянии алкогольного опьянения. Она нанесла участковому несколько ударов металлическим совком, толкнула и сорвала погон.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Если вина россиянки будет доказана, она может получить срок до пяти лет лишения свободы.

До этого в Бурятии правоохранители прибыли в дом к женщине, чтобы забрать ее сына, который находится в розыске. По версии следствия, недовольная мать замахнулась на сотрудника МВД, схватила ковш с кипятком и выплеснула в лицо одному из полицейских.

Ранее в Оренбургской области местный житель с ножом напал на сотрудника полиции.