Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Корпус МГУ закрыли на карантин из-за кори

Шуваловский корпус МГУ перевели на дистант из-за кори

close
100%
OneSideProFoto/Shutterstock

В Москве в одном из корпусов МГУ объявили карантин из-за случаев кори. Об этом сообщает Профком МГУ в официальном Telegram-канале.

Шуваловский корпус отправили на дистанционное обучение после того, как студентам нескольких факультетов диагностировали заболевание. О точном количестве случаев не сообщается.

Занятия в онлайн-формате будут проходить до 12 апреля. В учреждении призвали беречь себя и свое здоровье.

В Шуваловском комплексе расположены несколько факультетов: исторический, философский, политологии и государственного управления. Помимо этого, в здании расположена Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере.

До этого на Урале зафиксировали 16 очагов кори. По словам местных врачей, в этот момент вакцины в регионе было мало. В начале года ситуация была лучше. Врачи отправлялись на предприятия, чтобы желающие могли сделать прививку.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев объяснил, чем вызван рост заболеваемости корью в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами