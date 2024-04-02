Корпус МГУ закрыли на карантин из-за кори

В Москве в одном из корпусов МГУ объявили карантин из-за случаев кори. Об этом сообщает Профком МГУ в официальном Telegram-канале.

Шуваловский корпус отправили на дистанционное обучение после того, как студентам нескольких факультетов диагностировали заболевание. О точном количестве случаев не сообщается.

Занятия в онлайн-формате будут проходить до 12 апреля. В учреждении призвали беречь себя и свое здоровье.

В Шуваловском комплексе расположены несколько факультетов: исторический, философский, политологии и государственного управления. Помимо этого, в здании расположена Высшая школа культурной политики и управления в гуманитарной сфере.

До этого на Урале зафиксировали 16 очагов кори. По словам местных врачей, в этот момент вакцины в регионе было мало. В начале года ситуация была лучше. Врачи отправлялись на предприятия, чтобы желающие могли сделать прививку.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев объяснил, чем вызван рост заболеваемости корью в России.