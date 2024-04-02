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В Северной Осетии двух школьниц задержали за шуточное сообщение о теракте

Школьницы из Северной Осетии разыграли ровесницу, оставив сообщение о теракте

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Global Look Press

В Северной Осетии двух учениц восьмого класса задержали после того, как они пошутили о подготовке теракта. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа 15».

Две подруги из Моздока решили разыграть свою ровесницу и включили заготовленную аудиозапись, связавшись с ней по телефону. Из сообщения следовало, что на территории Моздокского района в ближайшее время произойдет теракт.

Позднее о розыгрыше узнали правоохранители. Им удалось быстро выйти на школьниц, которые признались в содеянном. 15-летних девочек доставили в полицию для профилактической беседы, уголовное дело на несовершеннолетних заводить не стали.

Ранее студента отправили за решетку на 13 лет за составление инструкции по изготовлению бомб.

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