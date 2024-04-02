Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Депутат обвинил Google в обмане пользователей

Депутат Горелкин: приватность — пустой звук для западных ИТ-гигантов

close
100%
Unsplash

Инициаторы коллективного иска против Google добились своего: корпорация уничтожит или обезличит персональные данные, которые собирались с пользователей инкогнито-режима в браузере Chrome, констатировал в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

«Пользователи пребывали в полной уверенности, что эта опция обеспечивает им полную приватность, а по факту оказалось, что данные желающих скрыть свою личность вызывали у корпорации особый интерес», — отметил парламентарий.

По его мнению, «приватность — пустой звук в представлении западных ИТ-гигантов».

В ходе другого судебного разбирательства обнаружилось, что Meta (признана в России экстремистской и запрещена) сливала переписку своих пользователей онлайн-кинотеатру Netflix. Десять лет специальный скрипт искал в личных сообщениях упоминания сериалов и анализировал тональность, в которой они обсуждались, указал Антон Горелкин.

Говоря об отношении иностранных онлайн-платформ к своим пользователям, парламентарий отметил, что если они таким образом обманывают даже своих граждан, «легко можно представить, кем они считают жителей России».

«Поэтому бессмысленно ждать от них какой-то эмпатии по отношению к жертвам теракта и их родственникам, рассчитывать на справедливое отношение к российским авторам и соблюдение своих же правил. Говорить с ними нужно на единственном языке, который они понимают: языке штрафов и судебных исков», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Google удалит миллиарды записей данных, отражающих приватную активность пользователей в интернете, использовавших режим «Инкогнито» в браузере Chrome.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами