Депутат обвинил Google в обмане пользователей

Инициаторы коллективного иска против Google добились своего: корпорация уничтожит или обезличит персональные данные, которые собирались с пользователей инкогнито-режима в браузере Chrome, констатировал в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы, зампредседателя думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин.

«Пользователи пребывали в полной уверенности, что эта опция обеспечивает им полную приватность, а по факту оказалось, что данные желающих скрыть свою личность вызывали у корпорации особый интерес», — отметил парламентарий.

По его мнению, «приватность — пустой звук в представлении западных ИТ-гигантов».

В ходе другого судебного разбирательства обнаружилось, что Meta (признана в России экстремистской и запрещена) сливала переписку своих пользователей онлайн-кинотеатру Netflix. Десять лет специальный скрипт искал в личных сообщениях упоминания сериалов и анализировал тональность, в которой они обсуждались, указал Антон Горелкин.

Говоря об отношении иностранных онлайн-платформ к своим пользователям, парламентарий отметил, что если они таким образом обманывают даже своих граждан, «легко можно представить, кем они считают жителей России».

«Поэтому бессмысленно ждать от них какой-то эмпатии по отношению к жертвам теракта и их родственникам, рассчитывать на справедливое отношение к российским авторам и соблюдение своих же правил. Говорить с ними нужно на единственном языке, который они понимают: языке штрафов и судебных исков», — заключил депутат.

Ранее стало известно, что Google удалит миллиарды записей данных, отражающих приватную активность пользователей в интернете, использовавших режим «Инкогнито» в браузере Chrome.