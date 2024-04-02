В соцсетях раскритиковали мужчин, которые использовали удава в качестве скакалки

Несколько мужчин из Аргентины использовали огромного удава в качестве скакалки и разозлили людей, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, двое мужчин схватили удава за голову и хвост и начали размахивать им, пока их приятель перепрыгивал через змею. Свое развлечение компания снимала на видео, которое закончилось тем, что прыгун зацепился ногами за рептилию и упал на землю под громкий смех товарищей.

На кадрах видно, как змея широко раскрыла пасть, пытаясь укусить человека, державшего ее. После того, как видео с места событий было опубликовано в соцсетях, люди со всего мира раскритиковали мужчин, обвинив их в жестоком обращении с животными.

«Единственный приемлемый финал этой истории — это тот, где удав проглотит их всех», — писали рассерженные зрители.

Ранее соцсети раскритиковали блогершу, использовавшую цыпленка в качестве головного убора.