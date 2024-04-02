Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В соцсетях раскритиковали мужчин, которые использовали удава в качестве скакалки

Mirror: в Аргентине мужчины использовали удава в качестве скакалки и разозлили соцсети

close
100%
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Несколько мужчин из Аргентины использовали огромного удава в качестве скакалки и разозлили людей, пишет Mirror.

Как пишут СМИ, двое мужчин схватили удава за голову и хвост и начали размахивать им, пока их приятель перепрыгивал через змею. Свое развлечение компания снимала на видео, которое закончилось тем, что прыгун зацепился ногами за рептилию и упал на землю под громкий смех товарищей.

На кадрах видно, как змея широко раскрыла пасть, пытаясь укусить человека, державшего ее. После того, как видео с места событий было опубликовано в соцсетях, люди со всего мира раскритиковали мужчин, обвинив их в жестоком обращении с животными.

«Единственный приемлемый финал этой истории — это тот, где удав проглотит их всех», — писали рассерженные зрители.

Ранее соцсети раскритиковали блогершу, использовавшую цыпленка в качестве головного убора.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами