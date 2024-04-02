ТАСС: срок контракта главы «Росгеологии» Горькова истек

Срок контракта гендиректора «Росгеологии» Сергея Горькова истек, но он продолжает исполнять свои обязанности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники.

По информации агентства, Горьков на неделе планирует принять участие во внутрикорпоративном мероприятии. Однако пока нет никаких документов о продлении контракта Горькова, либо о новой кандидатуре на его пост. Назначить нового главу «Росгеологии» может кабинет министров, так как холдинг полностью принадлежит государству посредством Росимущества.

До этого Горьков сообщал, что «Росгеология» планирует выйти на подписание контрактов по разведке запасов твердых полезных ископаемых с шестью странами Африки в течение 2023 года. По его словам, речь идет о проектах по разведке запасов твердых полезных ископаемых.

Он также напомнил, что до 2024 года холдинг будет вести аналогичные работы в Судане, Бенине и ЦАР.

Ранее южносуданский посол в Москве Чол Тонг Маяй Джанг говорил, что Россия составит карту залежей природных ресурсов Южного Судана.