В Московской области 11 вагонов сошли с рельс

В Подмосковье более десяти вагонов сошли с рельс. Об этом сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел на перегоне Иванцево – Костино Савеловского направления. По предварительной информации, с пути сошли 11 грузовых вагонов поезда.

На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. В случае, если для этого будут основания, сотрудники ведомства примут все необходимые меры.

Как сообщает Telegram-канал «112», талые воды подмыли насыпь, в результате чего наблюдались проблемы с путями. На месте работают ремонтные бригады. Во время инцидента никто не пострадал.

До этого в Красноярском крае поезд врезался в вагоны грузового состава, сошедшие с рельсов. По предварительным данным, во время аварии никто не пострадал. После произошедшего движение поездов приостановили.

Ранее под Гурьевском поезд сошел с рельсов из-за подложенного газового баллона.