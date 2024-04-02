Украина эвакуирует чиновников из пригорода Херсона

Украинских чиновников начали эвакуировать в Николаев из пригорода Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, заявил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, некоторое время назад чиновников из Херсона эвакуировали в Чернобаевку.

«Теперь их переводят из Чернобаевки в сторону Николаева. В Снигиревке дали команду собраться чиновникам и семьям, будут вывозить», — сообщил Лебедев.

В конце февраля депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что Киев эвакуировал своих чиновников из госучреждений в Купянске Харьковской области из-за наступления российских военных на этом участке фронта.

При этом жители Харькова, решившие покинуть город, начали спешно продавать свои квартиры со скидкой до 50%. По словам уехавшей в Великобританию риелтора, «такого глубокого кризиса» на рынке недвижимости в данном населенном пункте никогда не было. Благодаря резкому падению цен на жилье у «мигрантов» появилась возможность приобрести квартиры в два раза дешевле по сравнению с рыночной стоимостью.

Ранее из Белгородской области выехали сотни детей из-за обстрелов.