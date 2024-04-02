Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина эвакуирует чиновников из пригорода Херсона

Подполье: украинских чиновников эвакуируют из пригорода Херсона в Николаев

close
100%
Nacho Doce/Reuters

Украинских чиновников начали эвакуировать в Николаев из пригорода Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины, заявил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, некоторое время назад чиновников из Херсона эвакуировали в Чернобаевку.

«Теперь их переводят из Чернобаевки в сторону Николаева. В Снигиревке дали команду собраться чиновникам и семьям, будут вывозить», — сообщил Лебедев.

В конце февраля депутат Госдумы Виктор Водолацкий рассказал, что Киев эвакуировал своих чиновников из госучреждений в Купянске Харьковской области из-за наступления российских военных на этом участке фронта.

При этом жители Харькова, решившие покинуть город, начали спешно продавать свои квартиры со скидкой до 50%. По словам уехавшей в Великобританию риелтора, «такого глубокого кризиса» на рынке недвижимости в данном населенном пункте никогда не было. Благодаря резкому падению цен на жилье у «мигрантов» появилась возможность приобрести квартиры в два раза дешевле по сравнению с рыночной стоимостью.

Ранее из Белгородской области выехали сотни детей из-за обстрелов.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами