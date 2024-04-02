Адвокат объяснила, почему в России невозможно полностью отменить аборты

Полный запрет абортов в России нарушит права женщин. Об этом в беседе с Общественной службой новостей заявила председатель Московской коллегии адвокатов «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко. Она отметила, что «нежелательная беременность» и «демография» — разные понятия.

«Демография не повысится от того, что сейчас прекратят предоставлять аборт, как разрешенное хирургическое вмешательство. Я хочу направить всех в русло Конституции, в русло прав женщин. Женщина не должна ни у кого спрашивать — можно ей делать аборт или нельзя, если она так решила», — сказала Данильченко.

При этом она подчеркнула, что пропаганда абортов — преступна.

Член Общественной палаты (ОП) РФ, член бюро президиума Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Наталья Москвитина до этого рассказала, как в социальных сетях обходят закон о запрете пропаганды абортов. По ее словам, процедура рекламируется не напрямую, а косвенно, через комментарии к постам.

Ранее в Совфеде выступили против запрета абортов в российских частных клиниках.