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Адвокат объяснила, почему в России невозможно полностью отменить аборты

Адвокат Данильченко: отмена абортов нарушит права женщин

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Полный запрет абортов в России нарушит права женщин. Об этом в беседе с Общественной службой новостей заявила председатель Московской коллегии адвокатов «Коллегия адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко. Она отметила, что «нежелательная беременность» и «демография» — разные понятия.

«Демография не повысится от того, что сейчас прекратят предоставлять аборт, как разрешенное хирургическое вмешательство. Я хочу направить всех в русло Конституции, в русло прав женщин. Женщина не должна ни у кого спрашивать — можно ей делать аборт или нельзя, если она так решила», — сказала Данильченко.

При этом она подчеркнула, что пропаганда абортов — преступна.

Член Общественной палаты (ОП) РФ, член бюро президиума Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС) Наталья Москвитина до этого рассказала, как в социальных сетях обходят закон о запрете пропаганды абортов. По ее словам, процедура рекламируется не напрямую, а косвенно, через комментарии к постам.

Ранее в Совфеде выступили против запрета абортов в российских частных клиниках.

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