В Индии из горла подростка достали рыбу, которая заплыла туда, пока он купался в реке

В Индии врачи достали из горла подростка рыбу, которая заплыла туда, пока он купался в реке, пишет Mirror.

Как рассказал 14-летний подросток, рыба заплыла к нему в горло, когда он был под водой и выдохнул воздух через рот. Местные жители попытались оказать ему помощь на месте, но состояние школьника только ухудшалось, поэтому его отвезли в больницу.

В больнице тоже были озадачены поступившим пациентом и не знали, что делать в такой ситуации. В итоге подростка доставили в другую клинику, где врачи достали рыбу из его горла с помощью щипцов.

На данный момент индиец находится в больнице под наблюдением медиков, но его состояние оценивается как хорошее. Специалисты, работавшие с ним, отметили, что впервые столкнулись в своей карьере с подобным случаем.

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