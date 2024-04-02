На Урале школьник получил инсульт, выполняя домашнее задание

Врачи Челябинской детской областной клинической больницы спасли 12-летнего жителя Магнитогорска с инсультом. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

В середине декабря мальчик выполнял дома домашнее задание, когда у него резко заболела голова.

«Мне стрельнуло в голову, и я упал со стула на пол, еле-еле смог добраться до дивана», — рассказал школьник.

Вернувшиеся с работы родители вызвали сыну скорую. К этому времени мальчик не мог разборчиво говорить, у него наблюдалась асимметрия лица, а левая часть тела была неподвижна. Ребенка госпитализировали в реанимацию магнитогорской больницы, а через сутки бортом санавиации транспортировали в Челябинск. Врачи диагностировали пациенту ишемический инсульт.

«Однозначную причину назвать сложно. По результатам МРТ был найден тромб в средней мозговой артерии. В течение лечения мальчик получал антикоагулянтную терапию, сейчас проходит уже второй курс реабилитации в нашем отделении. Реабилитация имеет важнейшее значение для восстановления утраченных в результате инсульта функций», — рассказала невролог медицинского учреждения Елена Копылова.

Мальчику предстоит длительный курс реабилитации.

«Сейчас Паша ходит самостоятельно и пытается избавиться от последствий инсульта. Постепенно появляется сила в руках, уходит хромота», — поделились в пресс-службе больницы.

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