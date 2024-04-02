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МВД выявило более 400 причастных к поджогам учреждений в России

МВД: с начала СВО установлены 438 причастных к поджогам учреждений в России

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Министерство внутренних дел (МВД) России в 2023 году выявило почти 440 человек, причастных к поджогам военкоматов и ж/д объектов. Об этом сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев, слова которого приводит «Интерфакс».

«Реализованы меры по выявлению граждан, занимающихся диверсионной деятельностью — пособников киевского режима. С начала спецоперации установлено 438 лиц, причастных к нападениям, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта», — сказал Колокольцев.

По его словам, в приоритете у МВД находятся вопросы «противодействия экстремизму, нейтрализации деятельности радикальных структур, предупреждения конфликтов на межрелигиозной и этнической почве».

1 апреля в Калужской области местный житель хотел совершить поджог на железной дороге, его задержали сотрудники ФСБ.

27 марта в Краснодаре арестовали четырех человек, подозреваемых в поджоге батарейного шкафа на железной дороге.

26 марта в Петербурге задержали 14-летнего подростка за поджог релейного шкафа.

Ранее в Сочи мужчина поджег дом возлюбленной, но ошибся адресом.

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