Психолог перечислила простые способы, которые помогут снизить стресс

Людям, которые находятся в стрессе из-за тревожных новостей или после того, как оказались в критической ситуации, прежде всего важно почувствовать свое тело и правильно дышать. Об этом в интервью Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

«Есть упражнение «Крылья бабочки». Кладем руки под ключицы и начинаем постукивание — как крылья бабочки машут. Говорите себе при этом: «Все в порядке. Я успокаиваюсь. Все хорошо. Я сейчас в безопасности. Моя тревога уходит». Делайте это минуту, затем оцените свое состояние: уменьшилась ли тревога, стало ли лучше? Если нет, сделайте еще раз», — посоветовала эксперт.

Кроме того, можно замечать то, как вы стоите или сидите, постараться почувствовать одежду, которая на вас надета, назвать вслух цвета, которые вы видите, продолжила психолог. По ее словам, эти действия будут включать мозг и снижать эмоциональный накал. Справиться с тревожными мыслями также поможет простая физическая работа, например, готовка или уборка, добавила Леонова.

Психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Надежда Соломанова до этого говорила, что поездки на природу помогут снизить стресс, отвлечься и зарядиться радостными впечатлениями. Кроме того, по ее словам, отдых за городом способствует нормализации эмоционального фона и восстановлению сил.

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