У побережья Северных Марианских островов США произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Северных Марианских островов США, сообщила Геологическая служба США (USGS). Об этом пишет РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 09.54 по времени UTC (12.54 мск). Эпицентр сейсмического явления находился в 136 километрах от острова Сайпан, где проживают более 48 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 10 километров. В настоящее время нет информации о возможных жертвах и разрушениях.

В этот же день на севере главного японского острова Хонсю сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр находился в префектуре Иватэ, очаг залегал на глубине 71 км. Данных о пострадавших или разрушениях не поступало. Подземные толчки можно было ощутить в префектурах Акита, Аомори, Мияги, Фукусима, Ямагата и на Хоккайдо.

1 апреля МЧС Казахстана сообщало, что специалисты казахстанских сейсмических станций зафиксировали землетрясение в Жамбылской области республики. Магнитуда составила 5,3 балла.

Ранее в Греции произошло мощное землетрясение.