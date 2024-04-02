В Кремле назвали инцидент со взрывчаткой в иконах еще одним тревожным сигналом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обнаружение взрывчатки в грузе с иконами, которые везли в Москву из Украины через европейские страны, говорит о террористических методах, к которым прибегают украинские власти.

«Разумеется, это будет дальше расследоваться. Нам нечего добавить к тому, что было сказано спецслужбами. Но это еще один тревожный сигнал, который красноречиво говорит о тех методиках, к которым прибегаем киевский режим», — заключил Песков.

2 апреля ФСБ сообщила, что совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС) пресекла ввоз в Россию с Украины через страны Европейского союза взрывчатки в христианских иконах и церковной утвари. Опасные предметы силовики нашли при досмотре машины на пункте пропуска «Убылинка» (Псковская область, латвийско-российский участок госграницы).

Начальник отдела экспертно-криминалистического центра МВД РФ по региону Дмитрий Белоцерковский уточнил, что в святынях было спрятано опасное взрывчатое вещество — гексоген, его хватило бы для сноса пятиэтажного дома.

Ранее ФСБ предотвратила теракты в отношении российских военных в Белгородской области.