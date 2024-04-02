Юрист рассказал о нюансах заключения брачного договора

Россияне могут заключить брачный договор как до, так и во время брака, им можно будет регулировать только имущественные вопросы. Об этом RuNews24 рассказал преподаватель кафедры юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия», владелец юридического бюро «Палюлин и партнеры», юрист Антон Палюлин.

По его словам, в нем стороны могут договориться о судьбе совместно нажитого имущества, добрачного личного имущества, кредитных обязательств, доходов и их распределения, а также ланов на передачу собственности в дар или наследство.

«Супруги при этом могут сами определять, какую форму примет у них использование совместного имущества: полностью совместное владение, совместное владение без добрачного имущества, раздельная форма владения. В последнем случае придется подробно расписать, что из личного имущества чьей собственностью становится», — отметил юрист.

Он уточнил, что стороны могут самостоятельно разработать форму брачного договора, однако он будет действительным только после заверения у нотариуса. Процедуру заверения также нужно будет проходить в случае внесения изменений в документ или его расторжения. При этом Палюлин добавил, что один из супругов не может принудить второго к заключению брачного договора.

Адвокат, председатель «Коллегии адвокатов Виктории Данильченко» Виктория Данильченко до этого рассказала «Газете.Ru», что заключение брачного договора поможет сэкономить на разводе.

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