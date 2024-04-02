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Альфа-Банк и РУДН запустили совместную магистратуру в области цифровых технологий

Альфа-Банк запустил магистратуру на базе Высшей школы управления РУДН

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк и Российский университет дружбы народов (РУДН) запустили совместную магистратуру «Цифровые технологии в управлении», сообщил главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский. По его словам, партнерство между Альфа-Банком и РУДН — стратегическое.

«Нам нужны ваши таланты», — заявил Верхошинский на встрече со студентами университета.

Отмечается, что студенты будут обучаться в Высшей школе управления РУДН. Они изучат, как создавать бизнес-модели для цифровых компаний, использовать искусственный интеллект в управлении, определять задачи в системах машинного обучения, а также управлять компанией с применением методов Agile, Kanban, SCRUM и SAFE.

«Мы открываем магистратуру «Цифровые технологии в управлении, т.к. убеждены, что за этим будущее. Альфа-Банк – крупный стейкхолдер в этом направлении. Уверен, что программа, созданная и реализуемая совместно РУДН и Альфа-Банком, будет иметь огромный успех», — сказал ректор РУДН Олег Ястребов.

Как уточнили в банке, заявку на участие в программе можно подать до 1 августа, а тестирование в онлайн формате нужно пройти до 15 августа. Для участия необходимо иметь диплом бакалавра или специалиста. После завершения отборочных этапов 20 лучших студентов будут награждены грантами от Альфа-Банка, которые полностью покроют затраты на обучение.

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