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Врач рассказал, в каком возрасте можно поставить диагноз «аутизм»

Невролог Довбня: диагноз аутизм можно поставить в возрасте от полутора лет

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Поставить диагноз «аутизм» можно в возрасте от 1,5 лет. Об этом в интервью РИАМО сообщил невролог Святослав Довбня. По его словам, на сегодняшний день не существует медицинских анализов, с помощью которых можно подтвердить или опровергнуть наличие у ребенка расстройства аутистического спектра.

«Диагностика проводится в форме интервью с родителями и другими людьми, вовлеченными в уход за ребенком. Проводится наблюдение за его поведением. <...> Есть важные ориентиры социального и языкового развития, которые нужно отслеживать по мере взросления ребенка», — сказал Довбня.

Он добавил, что ранняя постановка диагноза и участие в эффективной программе помощи позволяют добиваться хороших результатов. Дети в возрасте до трех лет, по его словам, обладают огромным потенциалом для развития.

2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, установленный ООН (Организацией объединенных наций) в 2008 году. Цель — напомнить о необходимости помогать таким людям и повышать уровень их жизни.

Клинический психолог Татьяна Морозова до этого рассказала, что люди с расстройством аутистического спектра, как правило, обладают целым рядом качеств, которые позволяют им быть успешными программистами, инженерами и аналитиками данных. По ее словам, работники с аутизмом чаще получают удовольствие от задач, которые их коллеги считают монотонными, а иногда и привносят другой взгляд на проблемы, помогая найти нестандартные способы решения.

Ранее психолог объяснила, что может вызвать тревогу у людей с аутизмом.

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