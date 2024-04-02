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На Алтае дорожный начальник растратил миллионы рублей из федерального бюджета

На Алтае бывшего начальника Упрдор обвинили в растрате 107 млн рублей

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Экс-начальнику отдела организации работ по содержанию, сохранности автомобильных дорог Федерального казенного учреждения Упрдор «Алтай» предъявили обвинение по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По информации ведомства, в 2018, 2020 и 2021 годах учреждение заключило госконтракты, согласно которым дорожное управление должно было контролировать состояние дорог, в том числе трассы федерального значения. Также в обязанности Упрдора входила приемка работ по ремонту дорог и их содержанию. В случае нарушения обязательств подрядчиком организация должна была применять штрафы и применять коэффициенты снижения стоимости выполненных с нарушением работ.

По версии следствия, руководитель организации не обращал внимание на неоднократные нарушения при исполнении договоров и принимал работы.

Как считают правоохранители, это повлекло необоснованные траты из федерального бюджета, на счета подрядчика было перечислено более 107 млн рублей.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее бывшего директора оборонного завода в Новосибирске осудили за растрату на 4 года.

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