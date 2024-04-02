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Россиян призвали поторопиться с покупкой туров на лето

Глава СТА Голов: туры на лето выгодно покупать как можно раньше

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Shutterstock

Россиянам рекомендуется поторопиться с покупкой летних туров, потому что их выгоднее всего покупать как можно раньше. Об этом телеканалу «360» рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

«Дешевле не будет однозначно, потому что выкупаются билеты, их остается меньше, цена возрастает. Чем раньше вы их купите, тем дешевле будет», — отметил он.

По его словам, отдохнуть этим летом в Крыму будет дешевле, чем в Сочи. Выгодно провести отпуск также можно в Абхазии, добавил эксперт. Популярными направлениями для летнего, но не пляжного отдыха также являются Калининград, Алтайский край, Байкал.

Голов уточнил, что россияне стали чаще выбирать отечественные направления для отдыха.

«Увеличивается спрос на отдых в России, потому что 85% зарубежных направлений практически для нас недоступны. Но наш туризм из года в год становится лучше», — подчеркнул он.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) до этого сообщала, что, по прогнозам аналитиков, 10-дневный тур на двоих с проживанием в «четверке» и питанием «все включено» летом 2024 года будет стоить от 200 тыс. рублей. При этом отдых в хорошем пятизвездочном отеле обойдется в 250-300 тыс. рублей, в люксовых отелях — от 400 до 600 тыс. рублей за 10 дней.

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