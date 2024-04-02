Экс-советника офиса Зеленского задержали за кражу 2,5 млн долларов

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о задержании группы во главе с бывшим советником офиса президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает Telegram-канал надзорного ведомства.

«Деятельность группы привела к завладению 94,8 млн гривен (почти 2,5 млн долларов) при закупке трансформаторов во время военного положения. Следствие установило, что групп создали в 2021 году для контроля за денежными средствами «Украинской железной дороги», — говорится в сообщении.

Имя экс-советника офиса Зеленского ведомство не сообщило. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) написал в своем Telegram-канале, что речь идет об Артеме Шило.

30 марта Владимир Зеленский уволил Сергея Шефира с поста первого помощника президента Украины.

Также он уволил Олега Устенко, Михаила Радуцкого, Сергея Трофимова — с должности нештатного советника президента, Алену Вербицкую — с должности советника — уполномоченного президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины. Наталью Пушкареву отстранили от обязанностей уполномоченного президента по вопросам волонтерской деятельности.

26 марта Зеленский уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский после 20 мая станет самозванцем.