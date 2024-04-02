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В Омске 82-летняя пенсионерка отдала мошенникам 500 тыс рублей и не помнит, как это сделала

В Омске пенсионерка не может вспомнить, как отдала мошенникам все накопления

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Ilya Naymushin/Reuters

В Омске телефонные мошенники вынудили пенсионерку отдать все накопления, пожилая женщина не может вспомнить, как она осуществляла переводы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

С 82-летней жительницей Русановского района Омской области связались неизвестные, аферисты воспользовались доверчивостью пожилой женщины и выманили у нее 550 тысяч рублей. Содержание звонков пенсионерка не помнит в силу возраста и состояния здоровья.

Следователи установили, что счет для перевода денежных средств мошенникам предоставил житель Тульской области. Его личность удалось установить, теперь прокуратура в судебном порядке планирует взыскать со счета мужчины украденные у пенсионерки деньги.

В Нижегородской области пожилой мужчина «инвестировал» в мошенников более десяти миллионов рублей, россиянин несколько раз отправлял деньги на счета или курьерами. Спустя некоторое время мошенники перестали выходить на связь.

Ранее в Москве мошенники украли у профессора Гнесинки 300 тыс. рублей.

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