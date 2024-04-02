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В финской школе произошла стрельба, людей попросили не выходить из дома

Полиция Финляндии сообщила о пострадавших в стрельбе в школе Вантаа

В школе Виертола в финском городе Вантаа произошла стрельба. Информация об этом появилась на сайте полиции Финляндии.

Правоохранителей вызвали на место происшествия в 09:08 по местному времени (совпадает с московским). Отмечается, что по состоянию на 09:40 силовики все еще находились в школе, расследуя случившееся.

Жителей Вантаа попросили не приезжать в район учебного заведения, а также постараться не выходить из дома.

В 10:08 полиция сообщила о задержании подозреваемого и о том, что в результате стрельбы пострадали несколько человек. Детали инцидента пока не раскрываются.

До этого стало известно о происшествии в России, где в селе Перелюб Саратовской области местный житель открыл стрельбу из ружья возле магазина и ранил несколько человек. Две женщины и мужчина получили огнестрельные ранения ног и рук, они госпитализированы. Стрелявшего удалось задержать, возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Ранее мужчина устроил стрельбу у дома мэра-оппозиционера в Турции.

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