В финской школе произошла стрельба, людей попросили не выходить из дома

В школе Виертола в финском городе Вантаа произошла стрельба. Информация об этом появилась на сайте полиции Финляндии.

Правоохранителей вызвали на место происшествия в 09:08 по местному времени (совпадает с московским). Отмечается, что по состоянию на 09:40 силовики все еще находились в школе, расследуя случившееся.

Жителей Вантаа попросили не приезжать в район учебного заведения, а также постараться не выходить из дома.

В 10:08 полиция сообщила о задержании подозреваемого и о том, что в результате стрельбы пострадали несколько человек. Детали инцидента пока не раскрываются.

До этого стало известно о происшествии в России, где в селе Перелюб Саратовской области местный житель открыл стрельбу из ружья возле магазина и ранил несколько человек. Две женщины и мужчина получили огнестрельные ранения ног и рук, они госпитализированы. Стрелявшего удалось задержать, возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

Ранее мужчина устроил стрельбу у дома мэра-оппозиционера в Турции.