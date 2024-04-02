На Урале пьяный мужчина избил контролера в электричке

В Челябинске мужчина, ехавший в электропоезде, напал на контролера. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Магнитогорска в Челябинск. По данным канала, пассажир находился в вагоне в состоянии алкогольного опьянения и мешал своим поведением соседям. На это обратила внимание 23-летний контролер: работница попросила дебошира вести себя спокойнее и занять свое место. В ответ на просьбу мужчина отреагировал агрессивно: сначала он ударил контролера по лицу и она упала. Затем схватил ее за горло и начал сдавливать его.

В отношении челябинца возбуждено уголовное дело по статье «побои». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в московской электричке: пожилая женщина сделала мужчине замечание, попросив его убрать вытянутые ноги с прохода, и между пассажирами произошел конфликт. В результате москвич ударил пенсионерку по лицу и сломал ей нос.

Ранее в новосибирской электричке конфликт между пассажирами перерос в драку.