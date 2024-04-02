В Карелии трое мужчин провалились под лед, спасая тонувшего лыжника

В Карелии на Ладожском озере провалившийся под лед лыжник едва не утянул за собой трех мужчин, которые бросились ему на помощь. Об этом сообщили спасатели 38 пожарно-спасательной части города Сортавалы на официальной странице во «ВКонтакте».

Лыжника на льду Ладожского озера заметили очевидцы, трое мужчин вызвали спасателей, бросились на помощь тонувшему и тоже провалились под тонкий лед.

К моменту приезда сотрудников пожарной части в ледяной воде находились четыре человека, с помощью тросов их удалось вытащить из воды и доставить на берег. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

29 марта в Вологодской области под лед провалилась семья с детьми, которая пересекала реку на болотоходе. Спасатели добрались до тонувших на судне на воздушной подушке и доставили их на берег.

Ранее на Алтае семерых взрослых и двоих детей спасли из тонущего автобуса.