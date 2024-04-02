Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Карелии трое мужчин провалились под лед, спасая тонувшего лыжника

В Карелии лыжник провалился под лед на Ладожском озере

close
100%
38 пожарно-спасательная часть г. Сортавала/VK

В Карелии на Ладожском озере провалившийся под лед лыжник едва не утянул за собой трех мужчин, которые бросились ему на помощь. Об этом сообщили спасатели 38 пожарно-спасательной части города Сортавалы на официальной странице во «ВКонтакте».

Лыжника на льду Ладожского озера заметили очевидцы, трое мужчин вызвали спасателей, бросились на помощь тонувшему и тоже провалились под тонкий лед.

К моменту приезда сотрудников пожарной части в ледяной воде находились четыре человека, с помощью тросов их удалось вытащить из воды и доставить на берег. Один из пострадавших госпитализирован в тяжелом состоянии.

29 марта в Вологодской области под лед провалилась семья с детьми, которая пересекала реку на болотоходе. Спасатели добрались до тонувших на судне на воздушной подушке и доставили их на берег.

Ранее на Алтае семерых взрослых и двоих детей спасли из тонущего автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами