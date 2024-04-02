Блогер Шарий заявил, что российские спецслужбы знают детали покушения на него

Проживающий в Испании украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале заявил, что российским спецслужбам известны детали покушения на его жизнь.

Блогер отметил, что спецслужбы России, которые занимаются его делом, смогли продвинуться в расследовании дальше, чем полиция Испании, которая, подчеркнул Шарий, «по каким-то своим особым причинам решила не расследовать вообще ничего». По его словам, российские силовики уже знают, кто и почему пытался совершить на него покушение.

«Насколько я знаю, специальные службы Российской Федерации уже в курсе — кто, что, через кого и почему осуществлял традиционную для отдельных силовых структур операцию под чужим флагом», — написал блогер.

12 марта Анатолий Шарий попросил спецслужбы России расследовать покушение на него, которое, по его словам, произошло 6 марта в Испании.

7 марта блогер сообщил, что подал в полицию заявление в связи с покушением на него. При этом, по его словам, там саботируют расследование.

Ранее в России заподозрили Анатолия Шария в заказе поджога дома в Подмосковье.