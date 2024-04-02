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В более чем 10 регионах ЦФО паводок увеличится и затопит новые территории

МЧС: 11 регионам России грозит увеличение площади подтопления паводком

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Прогнозируется затопление паводковыми водами территорий и объектов инфраструктуры в 11 регионах Центрального федерального округа, включая Московскую область. Об этом предупредили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Специалисты указали, что вода может затопить отдельные участки уже на этой неделе.

По данным института, увеличение затопленных территорий и объектов инфраструктуры ожидается в Владимирской, Брянской, Липецкой, Воронежской, Рязанской, Калужской, Орловской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Московской областях Центрального федерального округа.

Аналогичные риски также прогнозируются в Карелии, Вологодской, Ленинградской областях и в Ильмень-Волховской пойме Новгородской области. По данным МЧС РФ, подтопления при весеннем половодье могут затронуть территории 47 регионов в семи федеральных округах, включая Московскую область, и более 4,3 тысячи населенных пунктов.

Для борьбы с половодьем подготовлена группировка из около 840 тысяч человек и 210 тысяч единиц техники, включая 350 воздушных судов. На данный момент определены 755 затороопасных мест на водных путях и запланированы мероприятия по ослаблению и разрушению льда на 419 участках.

В Южно-Сахалинске экскаватор чуть не ушел под воду при спасении пенсионерки.

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