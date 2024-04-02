Офтальмолог рассказала, при каких симптомах нужно срочно обратиться к врачу

Некоторые заболевания глаз требуют срочного обращения к врачу, так как могут достаточно быстро прогрессировать и приводить к серьезным последствиям, вплоть до потери зрения. О симптомах таких заболеваний «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиника», к.м.н. Светлана Миргородская.

В первую очередь она отметила внезапную полную или частичную потерю зрения. Данный симптом может говорить об отслойке сетчатки, тромбозах сосудов сетчатки, нарушениях в зрительном нерве. Также не следует откладывать визит к врачу при появлении затемненного участка, «шторки» в поле зрения или выпадении поля зрения. Часто это связано с кровоизлияниями в стекловидное тело или отслойкой сетчатки.

«Важно понимать, что снижение остроты зрения вдаль и/или вблизи, а также случаи, когда свои очки перестали подходить, могут указывать на такое опасное заболевание, как катаракта. А боль в глазах/висках/надбровной дуге — на глаукому. Кроме того, довольно опасным симптомом является ощущение усталости глаз, который может указывать как на глаукому и катаракту, так и спазм аккомодации и синдром сухого глаза», — добавила Миргородская.

Плавающие мушки/червячки/кляксы — так проявляется деструкция стекловидного тела, которая, в свою очередь, может быть связана с прогрессирующей периферической ретинальной дегенерацией сетчатки, разрывами и кровоизлияниями в стекловидное тело. В свою очередь, вспышки, сверкание, «молнии» могут быть предвестниками разрывов и отслойки сетчатки, а также проявлениями ангиоспазмов, отметила врач.

Искривление прямых линий/углов, по ее словам, часто связано с таким заболеванием, как макулярная дегенерация.

Также врач призвала не игнорировать появление новообразований на веках, конъюнктивах, склерах и т.д., слипание век по утрам, покраснение и отделяемое из глаз, ощущение сухости и песка в глазах, зуд в глазах или краев век, головные боли во время зрительной нагрузки, светобоязнь, слезотечение, отек и покраснение век.

«Если вы обнаружили у себя любой из перечисленных пунктов, пожалуйста, обратитесь к врачу. Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом, ведь предупредить заболевание или лечить его на ранних стадиях гораздо проще», — резюмировала специалист.

Ранее были названы симптомы, которые предшествуют ухудшению зрения.