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Россиянин попал в реанимацию с переломом шеи после падения с самоката

В Пушкине мужчина упал с самоката и сломал шею

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Shutterstock

Житель Пушкина попал в реанимацию после прогулки на самокате. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на шоссе Подбельского. По неизвестной причине, 39-летний местный житель упал с двухколесного транспорта. В результате приехавшие на место врачи оперативно доставили пострадавшего в реанимацию.

Состояние пациента оценили как тяжелое. По предварительной информации, у петербуржца диагностировали сотрясение мозга и перелом шеи.

До этого в Петербурге десятилетний школьник на самокате выехал на дорогу и попал под колеса автомобиля марки BMW. При этом мальчик передвигался по отрезку дороги, на котором не было пешеходного перехода. Ребенок получил закрытую травму живота, ушибы печени и почки. Третьеклассник находится в среднетяжелом состоянии.

Ранее в Татарстане мужчину обязали выплатить полмиллиона ребенку, которого он покалечил во время прогулки на самокате.

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