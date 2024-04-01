В Германии предложили устраивать на работу украинцев без знания немецкого

Глава ассоциации городов и коммун Германии Андре Бергхеггер в интервью медиагруппе Funke предложил устраивать на работу беженцев из Украины без предварительного прохождения языкового и интеграционного курсов.

Отвечая на вопрос об украинских беженцах в стране, он сказал, что Германия все еще слишком забюрократизирована и негибка, когда речь идет об интеграции на рынке труда.

«Должна быть возможность устроиться на работу без предварительного прохождения языковых и интеграционных курсов», — сказал Бергхеггер.

В настоящее время украинским гражданам предоставлена возможность бесплатно проходить языковые курсы и одновременно получать пособие на жизнь. Чиновник предложил ввести такие же интеграционные меры, но параллельно с устройством на работу.

Бергхеггер отметил, что на фоне нехватки кадров в детских садах и школах украинским беженцам могли бы дать возможность работать в этой сфере.

До этого украинский посол в ФРГ Алексей Макеев начал рассылать письма проживающим в Германии украинцам с призывом активнее искать работу.

Ранее в ФРГ предложили лишить пособий украинских беженцев.