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Порномодель попыталась выкупить возлюбленного из тюрьмы и сама оказалась за решеткой

В США арестовали модель Playboy, которая пыталась выкупить бойфренда из тюрьмы

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Shannon Schwartz/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Снимавшаяся для Playboy и Maxim порномодель попыталась выкупить своего молодого человека из тюрьмы и была арестована в США, сообщает New York Post.

В январе возлюбленный модели Терезы Марии Шварц попался гавайской полиции с полуавтоматической винтовкой без серийного номера и 205 патронами. В феврале девушка нашла номер агента министерства внутренней безопасности США, который якобы мог освободить ее бойфренда от наказания. Шварц настойчиво пыталась с ним связаться и продолжала звонить, даже если он не брал трубку.

В конце концов агент встретился с моделью, та была готова заплатить ему за услугу $5000. При этом половину суммы Шварц пообещала выплатить сразу, а остальное — уже после освобождения ее молодого человека. Действовавший под прикрытием агент согласился, и девушка была задержана при передаче денег.

Теперь порномодели, которую обвинили в подкупе государственного служащего и воспрепятствовании осуществлению правосудия, грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по первому обвинению и еще год лишения свободы — по второму.

Ранее в США любовников арестовали за секс на колесе обозрения.

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