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В результате обвала на шахте Северопесчанская погиб рабочий

Минздрав: в результате обвала на шахте Северопесчанская погиб один рабочий

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Один рабочий погиб в результате обвала горной породы на шахте Северопесчанская. Об этом сообщает ТАСС. ссылаясь на пресс-службу регионального Минздрава.

«Один [рабочий] в тяжелом состоянии, двое [в состоянии] средней [степени] тяжести, четвертый отказался от госпитализации, пятый погиб», — сказали в министерстве.

До этого сообщалось, что после взрыва в шахте в городе Краснотурьинске Свердловской области под завалом оказались люди. Изначально сообщалось о трех рабочих.

Позже на предприятии уточнили, что в момент обрушения находилось пять рабочих, четверых уже удалось спасти и передать медикам. Инцидент произошел примерно в 17:00 мск при заряжании скважин взрывчатым веществом произошел несанкционированный подрыв взрывчатого вещества, из-за чего и произошло обрушение.

Ранее на Камчатке мужчину спасли из-под под завала на руднике.

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