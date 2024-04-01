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В центре знаний «Машук» стартовал юбилейный слет студенческих поисковых отрядов

Центр знаний «Машук» обучит более 150 студентов поисковых отрядов

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Центр знаний «Машук»

В центре знаний «Машук» в Пятигорске стартовал десятый слет студенческих поисковых отрядов, сообщает пресс-служба организации. Слет будет проходить с 1 по 3 апреля.

В мероприятии участвуют более 150 молодых поисковиков из 23 регионов России. Отмечается, что в течение трех дней для участников слета будут проходить мастер-классы, тренинги, встречи с лидерами мнений и федеральными экспертами.

Предполагается, что в рамках программы ребята научатся находить и реализовывать возможности для развития студенческих объединений, взаимодействовать с администрацией учебных заведений и презентовать поисковую деятельность на региональном уровне.

Как отметил генеральный директор Центра знаний «Машук», заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Антон Сериков лучшие российские эксперты смогут повысить уровень ребят, а также дать им новые знания и технологии. По его мнению, самым важным является то, что участники смогут поделиться собственным опытом и рассказать о находках в своих регионах.

«Каждому участнику есть что рассказать. Каждый из них это действительно патриотически настроенный молодой человек, который своей деятельностью доказывает, что он настоящий гражданин. Сегодня это как никогда важно для всей страны», — подчеркнул Сериков.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подчеркнул, что деятельность поисковых движений для региона – это возможность найти ценную информацию о пропавших без вести защитниках Родины. По его мнению, работа поисковиков сыграла важную роль при формировании инициативы по увековечиванию Битвы за Кавказ. Также глава региона заявил о планах наращивать поддержку этой работы.

Отмечается, что по итогам работы слета участники составят совместный план крупных мероприятий, посвященных памятным датам, создадут квиз на тему Великой Отечественной войны, а также выберут председателя и руководителей направлений штаба Ассоциации студенческих поисковых отрядов.

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