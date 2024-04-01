Жители Сургута обратились в полицию, перепутав пластмассовую игрушку с гранатой

В Сургуте силовики перекрыли улицу из-за оставленной на дороге игрушки. Об этом сообщает агентство Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сегодня сургутяне заметили на улице Ивана Кайдалова предмет, похожий на прикрытую коробкой гранату. Горожане решили сообщить о находке в полицию, на место выехали сотрудники правоохранительных органов.

Проезд был перекрыт, силовики осматривали оцепленную территорию. В итоге, как уточнил инсайдер, выяснилось, что за гранату местные жители приняли пластмассовую игрушку.

Впоследствии в пресс-службе городского УМВД подтвердили, что подозрительный предмет оказался детской игрушкой. В ведомстве подчеркнули, что приняли все необходимые в этом случае меры безопасности.

Ранее сургутянин оставил похожий на гранату предмет в Центре соцобслуживания.