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Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали за неповиновение полиции

Десятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» арестован за неповиновение полиции

Десятый фигурант дела о теракте в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзода в марте был арестован за неповиновение полиции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

«Якубджони Юсуфзода 26 марта был признан виновным по ч. 1 ст. 19.3 КоАП», — заявила она.

Мужчину арестовали на 12 суток.

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«Газета.Ru»

Следственный комитет раскрыл новые подробности расследования теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». К настоящему моменту известно, что действия исполнителей курировал аноним через сообщения в Telegram. По указанию этого же человека преступники, покинув концертный зал, рванули на машине в сторону российской границы. Тем временем суд в Москве арестовал девятого фигуранта дела о крупнейшем за последние 20 лет теракте в России.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее сообщалось, что назначена дата рассмотрения первой жалобы на арест фигуранта по делу о «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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