Теща директора уральского ДК, в котором проводили выборную лотерею, выиграла машину

Во время объявления победителей викторины «Всей семьей за Златоуст» произошел скандал. Выигравшая машину местная жительница оказалась родственницей директора ДК, в котором прошел финал акции, сообщает издание 74.RU.

Для участия в викторине, призами в которой являлись LADA Vesta и тысяча других подарков, нужно было получить купон у волонтеров на избирательном участке с 15 по 17 марта, ответить на три вопроса, заполнить данные и передать купон активисту. Организаторы утверждают, что тщательно следили за выполнением условий и тем, чтобы в одни руки попал только один купон.

21 марта, в день оглашения результатов, ведущие в прямом эфире раскрутили барабан и назвали номер счастливого купона, владельцу которого достанется автомобиль. При этом видео с награждением победительницы зрителям показали 26 марта. Узнав, что LADA Vesta теперь принадлежит Светлане Рясновой — теще директора учреждения, в котором проходило мероприятие, местные жители возмутились и заподозрили организаторов в мухлеже.

«Большую часть крупных призов, разыгранных в викторине, «выиграли» работники клуба, среди которых жена, теща, тетя и другие родственники Алексея Разумейко. Главный приз выиграла сторож данного клуба Светлана Ряснова, которая приходится тещей директору. Супруга Разумейко выиграла бытовую технику», — заметил житель Златоуста Сергей Костромитин, уверенный в подтасовке результатов.

Ситуацию прокомментировал директор муниципального клуба «Гайдаровец», ставший главным подозреваемым в нечистоплотности.

«Да, это теща, да, она выиграла. Но она что, не человек? Это шанс — один на миллион, который может быть. Розыгрыш состоялся, были наблюдатели, которые сидели и все видели, были камеры. Вы поймите — в барабане огромная масса билетов, которая весила в районе 400 килограммов, и все это мешалось», — заверил Алексей Разумейко.

Он отметил, что все члены его семьи, выигравшие призы, добровольно отказались от них после поднявшейся шумихи.

«Есть определенный резонанс в этом вопросе. Поэтом приз будет возвращен организатору мероприятия. Это решение обладателя этого приза. Выиграла супруга, выиграла теща, и они отказались от этих призов. Просто об этом никто не говорит. Сначала мы обрадовались, да, но потом приняли такое решение», — сообщил Разумейко.

Сам он после разразившегося скандала ушел с работы, написав заявление на увольнение по собственному желанию. В разговоре с журналистами экс-директор ДК заявил, что не являлся организатором розыгрыша, а лишь предоставил площадку для подведения итогов. Тем не менее, в ГУ МВД по Челябинской области уже начали проверку из-за обвинений в фальсификации результатов, адресованных организаторам мероприятия.

Ранее большинство опрошенных россиян заявили, что доверяют результатам выборов президента.