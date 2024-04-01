Москвичам назвали актуальные цены на шашлык

В 2024 году пикник с шашлыком из курицы или свинины обойдется москвичам по меньшей мере в 2,2 тыс. руб. Такие цифры назвал кандидат экономических наук, доцент кафедры информатики Российского экономического университета им. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с Агентством городских новостей «Москва».

«Пикник с шашлыком что из курицы, что из свинины не обойдется дешевле 2,2 тыс. руб.», — утверждает собеседник издания.

По оценке эксперта, шашлык из баранины или говядины будет стоить дороже — порядка 3 тыс. руб., а шашлык-ассорти из разных видов мяса с печеными овощами выйдет приблизительно в 3 тыс. руб. за 2–3 кг.

Агрегаторы доставки еды предлагают приобрести данное блюдо небольшими порциями от 170 до 280 г по стоимости от 400 руб. за одну порцию, добавил Тимофеев.

В марте в Академическом районе Екатеринбурга жители многоэтажки решили пожарить шашлыки, не уезжая из дома, и напугали соседей.

Ранее россиянин поджег ребенка во время приготовления шашлыков.