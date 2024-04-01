Семья с двумя детьми провалилась под лед в Вологодской области

В Череповецком районе семья с двумя детьми провалилась под лед. Об этом рассказали в группе муниципального автономного учреждения «Спасательная служба» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 29 марта на реке Кондаше у деревни Клопузово. В экстренные службы поступил вызов, в котором семья с двумя детьми 2010 и 2011 годов рождения сообщила, что провалилась под лед, следуя по реке на болотоходе.

Спасатели на судне с воздушной подушкой выдвинулись на место ЧП. На реке они обнаружили ушедшее в воду транспортное средство и промокших людей. Пострадавших подняли на борт и доставили на берег, где передали бригаде скорой помощи.

В пресс-службе организации напомнили о запрете выхода и выезда на лед, который действует на водоемах Череповца и района.

«Откажитесь от выхода и выезда на опасный весенний лед. Не повторяйте чужих ошибок», — предостерегли в спасательной службе.

Ранее на Алтае семерых взрослых и двоих детей спасли из тонущего автобуса.