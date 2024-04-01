Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семья с двумя детьми провалилась под лед в Вологодской области

Под Череповцом семья с детьми провалилась под лед

close
100%
Спасатели Череповца (Официальная группа)/VK

В Череповецком районе семья с двумя детьми провалилась под лед. Об этом рассказали в группе муниципального автономного учреждения «Спасательная служба» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 29 марта на реке Кондаше у деревни Клопузово. В экстренные службы поступил вызов, в котором семья с двумя детьми 2010 и 2011 годов рождения сообщила, что провалилась под лед, следуя по реке на болотоходе.

Спасатели на судне с воздушной подушкой выдвинулись на место ЧП. На реке они обнаружили ушедшее в воду транспортное средство и промокших людей. Пострадавших подняли на борт и доставили на берег, где передали бригаде скорой помощи.

В пресс-службе организации напомнили о запрете выхода и выезда на лед, который действует на водоемах Череповца и района.

«Откажитесь от выхода и выезда на опасный весенний лед. Не повторяйте чужих ошибок», — предостерегли в спасательной службе.

Ранее на Алтае семерых взрослых и двоих детей спасли из тонущего автобуса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами