СК проверит данные о терактах США и Украины после обращения Харитонова и Дугина

Следственный комитет России начал проверку после обращения депутатов и общественных деятелей об организации терактов в России со стороны США, западных стран и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Следкома в своем Telegram-канале.

В СК рассказали, что к ним обратились Андрей Красов, Николай Харитонов, Яна Лантратова, а также общественные деятели Александр Дугин и Андрей Деркач.

Отмечается, что речь идет о необходимости расследования организации, финансирования и проведения терактов «со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против России».

«В центральном аппарате Следственного комитета РФ организована процессуальная проверка», — подчеркнули в СК.

Там добавили, что следствие изучит представленные данные и даст процессуальное решение.

До этого Служба внешней разведки (СВР) России выпустила заявление, в котором говорится, что Соединенные Штаты рискуют быть заподозренными в причастности к международному терроризму после инцидента в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Ранее в Кремле прокомментировали сообщения о предупреждениях Ирана о терактах.