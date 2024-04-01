В Казахстане из-за паводка эвакуировали около 14 тысяч человек

С начала марта из-за обширного паводка в Казахстане специалистам гражданской защиты пришлось эвакуировать около 14 тысяч человек, включая 5 тысяч детей. Об этом со ссылкой на данные МЧС страны сообщает РИА Новости.

В публикации уточняется, что всего были спасены и переправлены в безопасные места 13659 человек, из них 5250 детей. Вертолетами пришлось вывозить 1655 человек (включая 424 детей).

В пунктах временного размещения Актюбинской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Костанайской областей находятся 6034 человека, из них 2386 детей.

Спасатели позаботились и о сельскохозяйственных животных: в безопасные места отогнали более 10 тысяч голов.

Из-за размыва дорог без транспортного сообщения остаются 49 населенных пунктов, в которых силами местных властей созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов.

Спасательные работы ведутся в семи регионах Казахстана, в них задействованы более 8 тысяч человек, 2 тысячи единиц наземной техники и 14 вертолетов.

1 апреля сообщалось, что на борьбу с паводком в Казахстане отрядят полицию, нацгвардию и военных.

Ранее президент Казахстана отчитал чиновников из-за паводка.