Власти Курской области рассказали о решении по вопросу сигнала о ракетной опасности

В Курской области будут включать сигнал о ракетной опасности в любое время суток, включая ночное. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт на оперативном совещании, передает ТАСС.

Ранее в Telegram-канале губернатора бы проведен опрос и большинство его участников проголосовали за этот вариант оповещения.

Он рассказал, что изначально было решение, что ночью сирена не будет включаться, чтобы не было паники, однако выступило много обращений граждан в связи с этим. Всего проголосовали 46 858 человек, 75% проголосовавших выступили за включение сирены в ночное время.

Старовойт отметил, что вынесет этот вопрос на обсуждение на площадке оперативного штаба. Он рассчитывает, что его члены поддержат такое решение.

Во время угрозы атаки беспилотников ночью сирена включаться не будет, добавил губернатор.

До этого аналогичный опрос провели власти Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков по его итогам сообщил, что сигнал о ракетной опасности будет запускаться также и в ночное время.

Ранее росгвардейцы помогли уничтожить обстреливавший Белгород РСЗО Vampire.