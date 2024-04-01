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На «Уралмашзаводе» опровергли информацию о пожаре в цеху

На «Уралмашзаводе» заявили, что пожар не имеет к ним отношения

В пресс-службе «Уралмашзавода» прокомментировали публикации о пожаре, который произошел на территории предприятия. Как сообщили «Газете.Ru» на предприятии, горящее здание принадлежит другой компании.

«Горит объект, который не принадлежит «Уралмашзаводу» и находится далеко от производственных объектов УЗТМ. Собственником здания является ООО «ЭнергоТрансСтрой», — сообщили в пресс-службе.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что на «Уралмашзаводе» загорелся склад с лакокрасочными материалами.

Как сообщили в МЧС, площадь пожара достигла 4500 квадратных метров. На площади в 300 квадратных метров обрушилась кровля. 15 человек самостоятельно вышли на улицу. К ликвидации возгорания было привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Воронеже произошел взрыв в кафе.

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