На «Уралмашзаводе» опровергли информацию о пожаре в цеху

В пресс-службе «Уралмашзавода» прокомментировали публикации о пожаре, который произошел на территории предприятия. Как сообщили «Газете.Ru» на предприятии, горящее здание принадлежит другой компании.



«Горит объект, который не принадлежит «Уралмашзаводу» и находится далеко от производственных объектов УЗТМ. Собственником здания является ООО «ЭнергоТрансСтрой», — сообщили в пресс-службе.

До этого Telegram-канал 112 сообщил, что на «Уралмашзаводе» загорелся склад с лакокрасочными материалами.

Как сообщили в МЧС, площадь пожара достигла 4500 квадратных метров. На площади в 300 квадратных метров обрушилась кровля. 15 человек самостоятельно вышли на улицу. К ликвидации возгорания было привлечены 64 специалиста и 22 единицы техники.

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