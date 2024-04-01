Действия неизвестного перед взрывом в кафе в Воронеже попали на видео

Неизвестный мужчина, бросивший предмет в окно кафе в Воронеже, где произошел взрыв, попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Об этом сообщает официальный Telegram-канал МВД России.

«В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения установлено, что в ночное время к данному заведению подошел неизвестный мужчина, разбил стекло входной двери и бросил внутрь помещения неизвестный предмет», — говорится в публикации.

Уточняется, что сообщение о ЧП поступило в полицию в 7:45 утра. Местный житель рассказал, что, придя на работу в кафе, он обнаружил повреждения окна и входной группы.

В результате происшествия пострадавших нет.

1 апреля в кафе, расположенном в центре Воронежа, из-за взрыва выбило стекла. Полиция оцепила заведение. На месте инциденты работают силовики.

Ранее сообщалось, что взрыв в кафе «Чайхана Восточный» в Воронеже произошел из-за конфликта интересов предпринимателей.